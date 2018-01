V obci neďaleko Prahy havaroval autobus, zahynuli traja ľudia

Autobus sa zrazil s osobným autom.

12. jan 2018 o 16:54 (aktualizované 12. jan 2018 o 19:27) TASR, SME.sk

PRAHA. Traja ľudia zahynuli a ďalších 45 utrpelo zranenia v piatok popoludní, keď na ceste 240 pri Horoměřiciach v okrese Praha-západ v Stredočeskom kraji došlo najskôr ku kolízii osobného motorového vozidla typu Škoda Superb a autobusu a následne k nárazu autobusu do stromu.

Medzi obeťami sú podľa dostupných informácií tak vodička osobného automobilu, ako aj šofér autobusu prímestskej linky č. 316.

Podľa spresnených informácií zo záchranárskych zdrojov je pätica ľudí zo 45 zranených vo vážnom stave, ďalších 10 osôb utrpelo stredne ťažké a 30 ľahké zranenia.

Medzi zranenými je i viac ako desiatka detí, niektoré z nich utrpeli ťažkú ujmu na zdraví. Všetci zranení sú už v starostlivosti personálu traumatologickcýh oddelení viacerých pražských nemocníc.

Vyplýva to z informácií, ktoré priniesli české internetové servery a iné elektronické médiá.

Hovorkyňa polície Monika Schindlová uviedla, že príčiny nehody zatiaľ nie sú známe.

Na mieste zasahovali posádky viac ako desiatich sanitiek, traja lekári a vyslali tam aj špeciálny automobil Atego, ktorý môže previezť viacero zranených. Nepriaznivé poveternostné podmienky neumožnili nasadenie záchranárskych vrtuľníkov.

Hasiči, ktorí mali na mieste príslušníkov troch útvarov, a to z Prahy i Stredočeského kraja, informovali, že odstraňovanie následkov nešťastia potrvá do neskorých večerných hodín.

Polícia, ktorá komunikáciu dočasne uzavrela a vyšetruje príčiny nehody, ráta s tým, že by to mohlo trvať do polnoci. V lokalite tak došlo i k vynútenému odkloneniu prímestskej dopravy.

Zásah záchranárov, hasičov i zdravotníkov v nemocniciach ocenila na sociálnych sieťach pražská primátorka Adriana Krnáčová, ktorá hovoriac o tragédii vyjadrila sústrasť pozostalým a zaželala skoré uzdravenie zraneným.