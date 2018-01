Trump si zabúda zapnúť mozog, kritizuje ho šéf európskych socialistov

Trump sa mal na rokovaní pýtať kongresmanov, prečo by mali USA prijímať ďalších imigrantov z Haiti a iných špinavých dier.

12. jan 2018 o 16:42 SITA

BRUSEL. Americký prezident Donald Trump "si zabúda zapnúť mozog predtým, ako niečo povie" a nie je schopný vykonávať svoju funkciu.

V piatok to vyhlásil šéf európskych socialistov Gianni Pittella. Predseda frakcie Pokrokového spojenectva socialistov a demokratov (S&D) v Európskom parlamente (EP) tým reagoval na údajný Trumpov výrok na adresu prisťahovalcov z afrických krajín do Spojených štátov.

Trump sa mal vo štvrtok na rokovaní vo svojej Oválnej pracovni pýtať kongresmanov, prečo by mali Spojené štáty prijímať ďalších imigrantov z Haiti a iných "špinavých dier" v Afrike.

Túto informáciu potvrdili americkým médiám nezávisle od seba tri rôzne osoby prítomné na rokovaní alebo oboznámené s ním, hoci samotný Trump ju v piatok poprel a vyhlásil, že "táto formulácia použitá nebola".

Podľa Pittellu "neprejde deň bez toho, aby Trump nedemonštroval, že nie je schopný viesť Spojené štáty a medzinárodné spoločenstvo". "Urážky, zastrašovanie, hrozby, to je to jediné, čo Trump vie. Už sa to nedá viac tolerovať," vyhlásil Pittella.