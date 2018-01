Kráľovná prvýkrát prehovorila o korunovácii. Bolo to ťažké, priznala

Koruna jej mohla spadnúť z hlavy a cesta z Buckinghamského paláca bola hrozná.

12. jan 2018 o 15:39 Pavol Štrba

LONDÝN. Rozhovory dáva len výnimočne, na verejnosti sa vôbec nevyjadruje k svetovým ani domácim udalostiam a už vôbec Britom neodkrýva vlastné súkromie.

Kráľovná Alžbeta II. však teraz urobila výnimku.

Mladučká Alžbeta nemala čas

Prvýkrát novinárom poodhalila detaily toho, ako z jej pohľadu prebiehala jej korunovácia v roku 1952. Musela si dávať pozor na to, aby jej z hlavy nespadla ťažká koruna a cestou kráľovským kočom z Buckinghamského paláca k londýnskej abbey trpela, keďže koč nebol takmer vôbec odpružený.

„Nebolo to príliš pohodlné,“ povedala v najnovšom dokumente BBC.

“ Nemôžete sa pozrieť dole, aby ste si čítali prejav, musíte ten prejav zdvihnúť. Ak by ste to spravili, zlomilo by vám to krk. „ britská kráľovná Alžbeta II. o kráľovskej korune

Kráľovná sa dostala na trón 6. februára v roku 1952, keď mala len 25 rokov. Na tróne nahradila svojho otca kráľa Juraja VI., ktorý v ten deň zomrel.

Slávnostná korunovácia nového britského monarchu prebehla už v júni nasledujúceho roka a mladučká Alžbeta na prípravu nemala príliš veľa času.

Povojnová Británia sa v tom čase stále spamätávala zo skončenej druhej svetovej vojny, krajina však Alžbete vystrojila honosnú korunováciu.

Nemohla zohnúť hlavu

Najpodrobnejšie Alžbeta v novom dokumente hovorí o samotnej kráľovskej korune.

Je vykladaná 2868 diamantmi, 17 zafírmi, 11 smaragdmi a stovkami perál. Váži až takmer 1,3 kilogramu a udržať na hlave ju preto nie je jednoduché. Kráľovnej však koruna sadla - má totiž rovnakú veľkosť hlavy ako jej otec.

„Nemôžete sa pozrieť dole, aby ste si čítali prejav, musíte ten prejav zdvihnúť. Ak by ste to spravili, zlomilo by vám to krk, alebo by (koruna) spadla,“ vysvetlila s úsmevom Alžbeta.

Celý dokument s názvom Coronation (Korunovácia) odvysiela BBC v nedeľu o 9. hodine nášho času.