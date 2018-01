Čo nás môžu tulipány naučiť o bitcoinoch

V Holandsku menili ľudia tulipány za celé majetky. Skeptickí ekonómovia tvrdia, že podobná bublina vzniká aj s kryptomenou.

12. jan 2018 o 13:00 Lukáš Onderčanin

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Didi Taihuttu musel manželku chvíľu presviedčať, kým s radikálnym plánom súhlasila. Najskôr predal priestranný dom v holandskom meste Venlo, potom cez web začal inzerovať veci ako posteľ, stoly, lampy aj detský bicykel.

Dnes spolu so ženou a troma deťmi žije v rekreačnej chate s minimom vecí. Všetky peniaze totiž investoval do virtuálnej meny bitcoin. „Bolo to najlepšie rozhodnutie, aké sme kedy spravili,“ hovorí pre Business Insider.

Kým v októbri mal ešte jeden bitcoin hodnotu okolo 5-tisíc eur, v polovici decembra vyskočil na rekordných vyše 16-tisíc eur. Dnes sa drží pri hodnote 11-tisíc eur a Taihuttu sa svoj virtuálny majetok nechystá predať. Nebojí sa toho, že o všetko príde – ak by náhodou bitcoinová bublina praskla, ako varujú niektorí ekonómovia.

„Môžeme stratiť všetko materiálne, môžeme stratiť všetky peniaze. Áno, už nemáme tri autá ani motorku. Ale v konečnom dôsledku sme ako rodina šťastní a užívame si život,“ dodáva pre CNBC.

V Holandsku mal pritom príbeh podobného nadšenia v minulosti negatívnu dohru. Nadšenie, ktoré dnes vyvoláva kúpa internetovej meny, sa dá prirovnať k hystérii, ktorú v 17. storočí vyvolal predaj vtedy vzácnych tulipánov.

Tulipány boli vtedy pre mnohých podobnou novinkou ako dnes Bitcoin. Rovnako ako dnes bitcoiny, stúpala vtedy cena tulipánových cibuliek. Napriek mnohým rozdielom o podobnosti s tulipánovou horúčkou hovoria aj niektorí ekonómovia. Keď v Holandsku skolaboval trh s tulipánmi, drasticky to zmenilo životy mnohých rodín. Podobný osud predpovedá bitcoinu a ďalším kryptomenám množstvo investorov, medzi inými aj Warren Buffett.

Tulipánová mánia

O Carolusovi Clusiusovi sa hovorilo ako o otcovi všetkých krásnych záhrad v Európe. Keď holandský botanik v roku 1573 prišiel do Viedne, cisár Maximilián II. ho vymenoval za riaditeľa cisárskej záhrady.

“ Na vrchole tulipánového šialenstva v roku 1637 bol do tohto obchodu zapojený každý – bohatí aj chudobní, aristokrati aj plebs, aj deti. „ magazín Focus Economics

Vďaka záľube habsburgského cisára sa do Viedne dostal nielen prvý pagaštan, ale z vtedajšej Osmanskej ríše aj tulipány. Tie neskôr Clusius priniesol aj do Holandska a začal sa venovať ich šľachteniu. Tulipány v tom období však postihol vírus, takzvaná pestrokvetosť, čo paradoxne zvýšilo záujem kupcov.

Rôznofarebné zaujímavé kvety boli novinkou a dopyt – najskôr medzi inými botanikmi – začal rýchlo rásť.

Holandsko na začiatku 17. storočia zažívalo Zlatý vek. Medzinárodný obchod prekvital a dosť peňazí nemali len bohatí aristokrati, ale aj stredná trieda. Ľudia tak boli podľa webu Focus Economist oveľa ochotnejší investovať do luxusu – a exotické tulipány sa ním čoskoro stali.