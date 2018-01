Minúta po minúte: Česko si volí prezidenta, o hrad bojuje deväť kandidátov

Favoritom volieb je úradujúci prezident Miloš Zeman.

12. jan 2018 o 15:00 Matúš Krčmárik, sme.sk

Prezidentské voľby v Česku budeme sledovať minútu po minúte:

PRAHA. V Českej republike prebehne druhá priama voľba prezidenta, ktorú vyhlásil predseda Senátu na 12. a 13. januára 2018.

O Pražský hrad zabojuje deväť kandidátov: Miloš Zeman, Jiří Drahoš, Michal Horáček, Marek Hilšer, Pavel Fischer, Mirek Topolánek, Petr Hannig, Vratislav Kulhánek a Marek Hilšer. Prípadné druhe kolo voľby pripadá na 26. a 27. januára 2018.

Podľa prieskumu CVVM z decembra by Zeman získal 32 percent hlasov a za ním je bývalý šéf akadémie vied Jiři Drahoš s 21,5 percenta a textár a podnikateľ Michal Horáček s 10,5 percentami.

Dá sa očakávať, že práve z tejto dvojice by mal vzísť Zemanov súper do druhého kola. Za nimi je totiž len so štyrmi percentami lekár Marek Hilšer.

Volebné miestnosti sa uzavrú v sobotu 13. januára o 14. hodine.