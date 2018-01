Islamistov ubite na smrť lopatami, radí vojakom americký veliteľ

Vysoko postavený predstaviteľ americkej armády vzbudil pozornosť výzvou, aby bojovníci tzv.

11. jan 2018 o 15:03 TASR

WASHINGTON. Vysoko postavený predstaviteľ americkej armády vzbudil pozornosť výzvou, aby bojovníkov tzv. Islamského štátu, ktorí sa nevzdajú, boli buď zabití strelou do hlavy, alebo ubití na smrť.

Veliaci poddôstojník John Troxell, ktorý je členom tímu poradcov náčelníka zboru náčelníkov štábov americkej armády generála Joea Dunforda, zverejnil svoju výzvu v stredu najskôr na Twitteri.

"Islamský štát musí pochopiť, že má dve možnosti, keď bude stáť zoči-voči nám: vzdať sa alebo zomrieť!", napísal Toxell. Ak sa džihádisti vzdajú, budú mať riadny proces. V opačnom prípade budú voči nim Spojené štáty postupovať bez zľutovania a čaká ich istá smrť, varoval.

V podrobnejšom príspevku na Facebooku Toxell konštatoval, že ak sa príslušníci IS vzdajú, pôjdu do väzenskej cely, dostanú jedlo, ležadlo a spravodlivý proces. "ALE ak sa rozhodnú, že sa nevzdajú, neľútostne ich zabijeme - či už s pomocou ozbrojených síl, alebo na nich zhodíme bomby, strelíme im do tváre, alebo ich ubijeme poľnými lopatkami," pohrozil Troxell.

Jeho príspevky vyvolali živú diskusiu; v komentároch sa objavovala kritika i rozhorčenie, ale prevládali reakcie prvého druhu.

"Toto je presne to posolstvo, ktoré vojaci potrebujú a radi ho počujú," napísal jeden používateľ Facebooku.