Zverejnili správu o Čapím hnízde, Babiša spája s podvodmi

Babiš kedysi tvrdil, že nevie, kto vlastní farmu pri Prahe. Vyšetrovacia správa z Bruselu ukazuje opak.

11. jan 2018 o 13:19 Lukáš Onderčanin

PRAHA, BRATISLAVA. Český premiér Andrej Babiš nie je hlavným aktérom kauzy Čapí hnízdo, pri ktorej mal podvodne získať eurofondy. Je však človekom v pozadí.

Uvádzajú to české Hospodářske noviny, ktoré zverejnili celú správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Andrej Babiš pritom pred pár dňami tvrdil, že správu ani nečítal. „Správu máte, takže dobre viete, že moje meno v nej nie je. Takže o mne vyšetrovatelia nemôžu písať.“

Zverejnený dokument však Babiša spomína najmenej 20-krát.

Rodinný biznis

Farma južne od Prahy bola pôvodne súčasťou Babišho koncernu Agrofert, neskôr sa dostal do rúk anonymných akcionárov. V tom čase dostalo Čapí hnízdo dotáciu z eurofondov vo výške 50 miliónov českých korún, na ktorú by nemalo nárok, ak by stále patrilo Agrofertu.

Európska správa teraz ukazuje, že Babiš sa úplne z farmy nestiahol ani v čase, keď bola už oficiálne malou firmou. Akcie firmy vtedy vlastnila Babišova rodina – manželka Monika, jej brat a Babišove deti z prvého manželstva.

„Rodinné väzby medzi osobami vlastniacimi Farmu Čapí hnízdo, a.s., a Agrofert Holding, a.s., sa zdajú byť také, že týmto osobám dávajú príležitosť pracovať spoločne za účelom vykonávania vplyvu nad obchodnými rozhodnutiami týchto firiem, čo znemožňuje, aby sa na obe firmy dalo pozerať ako na sebe navzájom nezávislé,“ konštatuje správa.

(zdroj: SME/MM)

Zatajili informácie

Pri žiadosti o dotáciu farma zatajila niektoré informácie – pre rýchlu zmenu vlastníckej štruktúry napríklad nebolo možné dohľadať, kto farmu naozaj vlastní. OLAF konštatuje, že došlo k porušeniu českých aj európskych zákonov.

Babiš tiež podpísal zmluvu, ktorou Agrofert poskytol záruku za časť úveru pre Čapí hnízdo. Premiér označuje od začiatku celý prípad za politickú kauzu.

Česká polícia pritom v kauze obvinila už 11 ľudí, pričom Babiš podľa kriminalistov tento skupinový podvod riadil.