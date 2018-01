Ekvádor udelil Assangovi občianstvo

Zakladateľ WikiLeaks na Twitteri zverejnil fotku, na ktorej je oblečený v ekvádorskom drese.

11. jan 2018 o 13:01 (aktualizované 11. jan 2018 o 17:30) TASR

QUITO. Meno zakladateľa stránky WikiLeaks Juliana Assangea sa objavilo v databáze, v ktorej sa nachádzajú identifikačné čísla občanov Ekvádoru. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, podľa ktorej to vyvolalo špekulácie, že mu táto juhoamerická krajina udelila občianstvo.

Ekvádor to neskôr aj oficiálne potvrdil.

Britský denník Daily Telegraph okrem toho napísal, že ministerstvo zahraničných vecí v Londýne odmietlo žiadosť ekvádorskej vlády, aby bol 46-ročnému Assangeovi udelený diplomatický status.

Podľa stredajšej správy ekvádorských novín El Universo sa v uvedenej databáze občanov objavilo plné meno tohto známeho whistleblowera, Julian Paul Assange, s číslom 1729926483. Začiatočné dvojčíslie "17" odkazuje na provinciu Pichincha nachádzajúcu sa na severe Ekvádoru. Denník tiež uviedol, že iniciátor projektu WikiLeaks možno dostal už aj ekvádorský cestovný pas.

Ekvádorská vláda v súvislosti s medializovanými tvrdeniami vydala len všeobecné vyhlásenie, že nebude reagovať na "fámy alebo na informácie, ktoré boli skreslené a vytrhnuté z kontextu".

Jedinou reakciou zo strany samotného Assangea bola fotografia zverejnená na jeho twitterovom účte, ktorá ho zachytáva v drese ekvádorského národného futbalového tímu.

Assange sa už od júna 2012 ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Quito mu poskytlo ochranu, keďže mu vtedy v súvislosti s údajným znásilnením hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska.

Aktivista a publicista austrálskeho pôvodu sa obáva, že by mu po opustení ekvádorskej ambasády hrozilo zatknutie a vydanie USA, kde by ho zrejme čakal prísny trest v spojitosti so zverejňovaním amerických tajných dokumentov.

Ekvádorská vláda tento týždeň uviedla, že sa snaží nájsť krajinu, ktorá by mohla sprostredkovať riešenie Assangeovho prípadu; bližšie podrobnosti však neuviedla.