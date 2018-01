Potvrdilo sa, že o pokute stranám rozhoduje Orbánov Fidesz, vyhlásil predseda Jobbiku

Jobbik v utorok avizoval, že nie je ochotný uhradiť pokutu za údajne neoprávnenú finančnú podporu.

10. jan 2018 o 20:52 TASR

BUDAPEŠŤ. O pokute politickým stranám nerozhodujú príslušné orgány, ale vládna strana Fidesz.

Konštatoval to v stredu predseda maďarskej ultrapravicovej strany Jobbik Gábor Vona v Nagykanizsi. Podľa agentúry MTI Vona reagoval na skutočnosť, že minister hospodárstva Mihály Varga oznámil odklad pokuty Jobbiku na obdobie po jarných parlamentných voľbách.

Pokuty udelené maďarským politickým stranám Štátnym kontrolným úradom (ÁSZ) za zakázané financovanie budú podľa Vargu musieť strany zaplatiť, avšak od Maďarskej štátnej pokladnice dostanú polročný odklad na prípravu.

"Zdá sa, že o tom predsa len rozhoduje Fidesz, a nie ÁSZ a ďalšie orgány. Tým sa však záležitosť neskončila a prípravy na likvidáciu Jobbiku ďalej pokračujú," reagoval Vona na občianskom fóre v juhomaďarskom meste.

Šéf rezortu hospodárstva zvolal v stredu v Budapešti v tejto záležitosti schôdzku s Národným úradom pre dane a clá (NAV) a so štátnou pokladnicou a navrhol, aby NAV pred jarnými parlamentnými voľbami nezačal pokutu vymáhať.

Jobbik v utorok avizoval, že nie je ochotný uhradiť pokutu za údajne neoprávnenú finančnú podporu vo výške 331 miliónov forintov (1,05 milióna eur). Vona povedal, že o tom rozhodlo predsedníctvo strany.

ÁSZ vlani 6. decembra oznámil, že Jobbik musí zaplatiť pokutu za prijatie ilegálnej podpory. Výška pokuty za prijatie podpory v rozpore so zákonom o politických stranách by mohla dosiahnuť aj so zastavením poskytovania štátnej dotácie až dvojnásobok uvedenej sankcie.