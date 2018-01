Orbánov Fidesz v prieskumoch stále nemá konkurenta

Jobbik prestal klesať, rozdiel medzi ním a vládnou stranou je priepastný.

10. jan 2018 o 14:41 TASR

BUDAPEŠŤ. Koncom vlaňajška sa zastavil pokles preferencií maďarskej ultrapravicovej strany Jobbik, ktorý sa začal ešte v júli 2017. Jobbik v decembri zaznamenal v prieskume inštitútu Republikon rast popularity z ôsmich na desať percent, vládna strana Fidesz si udržala 34-percentné vedenie a Maďarská socialistická strana (MSZP) stagnovala na siedmich percentách.

Podľa spravodajského servera 24.hu zatiaľ nie je jasné, ako dopadne kauza pokuty Jobbiku za údajné neoprávnené prijatie finančnej podpory, a teda nevedno ani, či bude schopný financovať svoju volebnú kampaň.

Strane sa však podarilo v decembri zvrátiť trend prepadu preferencií a Jobbik sa dostal na augustovú úroveň podpory, čím opäť narástol rozdiel medzi touto ultrapravicovou stranou a MSZP, ktorá je druhým najsilnejším opozičným subjektom.

Demokratická koalícia (DK) stagnovala koncom minulého roka na troch percentách, ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) klesla zo štyroch na tri percentá a podpora strany Momentum zaznamenala pokles z dvoch percent na jedno.

Vládny Fidesz si po mesiacoch rastu v decembri medzimesačne zachoval vedenie na úrovni 34 percent.

Republikon sa respondentov spýtal aj na to, či by pred jarnými parlamentnými voľbami považovali za dôležité, aby sa uskutočnila verejná debata kandidátov na post predsedu vlády. Diskusiu premiérov, ktorá sa konala naposledy v roku 2006, by považovalo za veľmi dôležité 46 percent opýtaných, 25 percent sa vyjadrilo neutrálne a 21 percent vyjadrilo názor, že takáto debata nie je vôbec potrebná.

Parlamentné voľby v Maďarsku sa uskutočnia v apríli alebo v máji.