Macron v Číne odmietol hovoriť o ľudských právach. Vraj je to zbytočné

Verím v diplomaciu vzájomného rešpektu, vyhlásil francúzsky prezident.

10. jan 2018 o 14:08 TASR

PEKING. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmieta dávať Číne "verejné lekcie" o ľudských právach. Toto jeho vyhlásenie citoval spravodajský server France Info.

Macron, ktorý v stredu ukončí návštevu Číny, však novinárov ubezpečil, že sa téme ľudských práv a stavu ich dodržiavania v Číne venoval v súkromnom rozhovore so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.

Macron spresnil, že považuje za "absolútne neúčinné" žiadať Peking verejne o pokrok v ľudskoprávnej oblasti.

"Mohol by som si urobiť radosť tým, že by som Číne dával lekcie (o ľudských právach) cez francúzskych novinárov. Ale to je úplne neúčinné. Verím v diplomaciu vzájomného rešpektu," vyhlásil Macron a dodal, že "musíme pracovať v dlhodobom horizonte".

Macron pred novinármi vyhlásil, že prezident si je vedomý znepokojenia, ktoré v Európe existuje, najmä pokiaľ ide o základné práva a slobody. "Viem, že je to preňho dôležitá téma," ubezpečil Macron.

Vo vyhlásení pre tlač, ktoré Macron predniesol po boku čínskeho prezidenta, uviedol, že medzi Čínou a Francúzskom panujú ešte rozdielne názory, ktoré súvisia "s našimi dejinami, hĺbkou našich filozofických učení a podstatou našich spoločností".

Portál France Info pripomenul, že ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch sa na Macrona obrátila s prosbou, aby od čínskeho prezidenta "verejne" žiadal zlepšenie stavu dodržiavania ľudských práv v Číne a spomenul aj kauzu vdovy po zosnulom čínskom nositeľovi Nobelovej ceny mieru Liou Sia-poovi, ktorá je v domácom väzení, aj keď nikdy nebola odsúdená.

France Info poznamenal, že pri obhajobe základných ľudských práv Macron zachováva rôzny prístup - kým v rozhovore a na tlačovej konferencii s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom bránil slobodu slova, počas stretnutia s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím si - podobne ako v prípade Číny - vyhradil právo nedávať lekcie v tejto veci.