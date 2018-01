Švajčiarske stredisko Zermatt je stále odrezané od sveta

Predpokladá sa, že situácia v pozemnej doprave sa zmení až v stredu popoludní

10. jan 2018 o 13:37 TASR

Prístup do mesta Zermatt je stále nemožný po ceste aj po koľajniciach.(Zdroj: SITA/AP)

ZERMATT. Turisti, ktorí pre výdatnú nádielku snehu uviazli vo švajčiarskom horskom stredisku Zermatt, majú možnosť využiť na prepravu z hôr "letecký most" zabezpečovaný prenajatými vrtuľníkmi.

Cesty i železnica v oblasti sú stále neprejazdné. Predpokladá sa, že situácia v pozemnej doprave sa zmení až v stredu popoludní, ak úplne pominie riziko pádu lavín.

Nemenovaný zdroj z polície v Zermatte podľa agentúry AP uviedol, že letecký most do mesta Täsch v utorok využilo 300-400 ľudí. Podľa spravodajského portálu 20 Minutes jednosmerný let stojí 70 švajčiarskych frankov za osobu (v prepočte 60 eur).

Ponuka na leteckú prepravu bude platiť do obnovenia vlakového spojenia medzi Zermattom a Täschom, kde na železničnú trať padla ďalšia lavína.

Sneh, ktorého za 24 hodín napadlo viac ako 100 centimetrov, uväznil v Zermatte asi 13-tisíc dovolenkárov, ďalších 2000 je zablokovaných v údolí Saas. Miestne úrady ubezpečili, že ich životy nie sú ohrozené. Situácia v meste je podľa úradov pokojná, cesty sú odhrnuté. Všetky lyžiarske trate v Zermatte sú ale uzavreté.

V Zermatte je pre turistov k dispozícii 13 400 postelí, z nich 72 00 v hoteloch a 6 200 v apartmánoch. Mestečko má okrem toho 5000 stálych obyvateľov.