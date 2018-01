Zeman rečnil k výročiu vzniku Československej republiky, kritizoval Dubčeka

Podľa prezidenta Dubček patril k tým, ktorí sa v roku 1968 "potentovali hrôzou".

9. jan 2018 o 23:40 TASR

PRAHA. Český prezident Miloš Zeman v utorok vo svojom prejave na slávnostnom stretnutí pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Československej republiky na Pražskom hrade tvrdo kritizoval ministrov, ktorí v roku 1948 svojou demisiou umožnili komunistický puč, a označil ich za "blbých", uviedol český spravodajský server Novinky.cz.

Zeman podľa správy tiež kritizoval Alexandra Dubčeka, ktorý podľa neho v roku 1968 patril k tým, ktorí sa "potentovali hrôzou".

Pasáž o ťažkých chvíľach

Zeman slová o "blbých" ministroch použil v prejave v pasáži, ktorou pripomínal "ťažké chvíle", ktoré národ zažil.

"Uvedomte si, že sa stále hovorí o komunistickom puči, ale keby nebolo niekoľkých blbých ministrov, ktorí podali demisiu, potom by nebolo možné, aby sa Klement Gottwald odvolával na ústavnosť tohto komunistického puču," uviedol.

"Rozprávajme sa niekedy o našich vlastných chybách. Rozprávajme sa o tom, či nebola v roku 1948 možná finlandizácia vtedajšieho Československa," dodal Zeman a zožal za svoje slová potlesk vyvolaný slovenským premiérom Robertom Ficom, ktorý sa na slávnosti zúčastnil ako hosť, píšu Novinky.cz.

Server dodal, že Zeman tzv. finlandizáciu odporúčal v roku 2014 aj Ukrajine a zožal za to kritiku. Termín označuje komplikovaný vývoj vzťahu povojnového Fínska k Sovietskemu zväzu.

O finlandizácii

V záujme zachovania svojej zvrchovanosti vtedy Fínsko riadilo svoju zahraničnú politiku s ohľadom na stanoviská susednej komunistickej mocnosti. Finlandizácia sa odvtedy chápe ako dobrovoľné uznanie mocenskej sféry vplyvu silného suseda.

"Rozprávajme sa o tom, prečo v tom roku 1968 sa našiel jediný statočný človek, ktorému som preto udelil štátne vyznamenanie, a tým bol František Kriegel. A prečo sa všetci ostatní poondeli od hrôzy," dodal Zeman s tým, že "mu zakázali vulgarizmy".

V jasnej narážke na Alexandra Dubčeka neskôr dodal, že to týmto ľuďom ani nijako nepomohlo. "Najskôr dostali tieto idoly funkciu predsedu federálneho zhromaždenia, potom už len klesli na veľvyslanca v Turecku, a potom už ani to nie," povedal český prezident a poukázal na zásadu z prvých rokov normalizácie, ktorá podľa neho voľne povedané znela, že "si musím udržať funkciu, pretože inak by tam prišla ešte väčšia sviňa, ako som ja".

Táto zásada podľa Zemana demoralizovala spoločnosť a to, čo Čechom a Slovákom dalo opäť nádej, bola novembrová revolúcia.