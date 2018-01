Oprah Winfreyová ako prezidentka? Trump sa na ňu teší

9. jan 2018 o 11:37 TASR

NASHVILLE. Prezident USA Donald Trump privíta Oprah Winfreyovú vo svete politiky, ak sa táto známa moderátorka, herečka, producentka a filantropka rozhodne, že ho v roku 2020 vyzve na súboj o funkciu prezidenta USA.

Uviedol to v pondelok predstaviteľ tlačovej služby Bieleho domu Hogan Gidley, informovala televízia NBC News.

Trump bude znovu kandidovať

"Vítame (túto) výzvu, či už to bude Oprah Winfreyová alebo niekto iný," povedal Gidley novinárom na palube prezidentského lietadla. Gidley súčasne avizoval, že Trump "bude, samozrejme, v roku 2020 znovu kandidovať". Hovorca dodal, že všetci uchádzači o prezidentský úrad budú stáť proti "prezidentovi, ktorého úspechy hovoria samy za seba".

Gidleyho vyhlásenie je reakciou na ohlasy na Winfreyovej prejav počas udeľovania ocenení Zlatý glóbus z noci na pondelok. Objavili sa po ňom totiž správy, že podľa niektorých blízkych priateľov zvažuje svoju kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2020. Niektorí Winfreyovej dôverní známi na ňu v súkromí naliehajú, aby kandidovala, uviedli spomínané zdroje.

Podľa jedného zo zdrojov sa takéto úvahy vedú už niekoľko mesiacov. Zdroj zdôraznil, že Winfreyová sa ešte nerozhodla.

Podporila Obamu aj Clintonovú

Hovorca Winfreyovej zatiaľ nereagoval na žiadosť tlačovej agentúry AP o vyjadrenie.

Hlavným bodom Winfreyovej príhovoru bolo hnutie #MeToo, ktoré vzniklo ako reakcia na sexuálne obťažovanie žien vplyvnými mužmi, okrem iného aj v šoubiznise. Avšak Winfreyovej optimistické posolstvo v prejave - "Na obzore sa črtá nový deň" - by sa dalo uplatniť tiež ako heslo volebnej kampane.

Niektorí politickí stratégovia poukázali vlani na to, že vďaka sláve a bohatstvu by bola z Winfreyovej rešpektovaná kandidátka Demokratickej strany. Ale zasvätenci majú aj pochybnosti, či by Američania zvolili televíznu hviezdu za prezidenta aj druhý raz po sebe.

Winfreyovej dlhoročný partner Stedman Graham po jej príhovore povedal, že uchádzanie sa o prezidentský úrad určite prichádza do úvahy. "Závisí to od ľudí," povedal Graham novinárovi z denníka Los Angeles Times.

Winfreyová robila v roku 2008 kampaň v prospech Baracka Obamu a v roku 2016 podporila Hillary Clintonovú.

Samotný Trump sa v minulosti o Winfreyovej vyjadroval pochvalne, označoval ju aj za vhodnú kandidátku na viceprezidentskú funkciu.