Útočník v New Jersey narazil autom do čakárne na stanici

Polícia páchateľa zadržala.

8. jan 2018 o 19:10 SITA

HOBOKEN. Policajné auto v pondelok nabúralo do vchodu do čakárne na železničnom nádraží v meste Hoboken v americkom štáte New Jersey.

Hoci v čakárni boli ľudia, podľa doterajších informácií nikto nebol zranený.

Ako sa neskôr ukázalo, v aute nesedeli policajti, ale muž, ktorý sa v ich neprítomnosti nakrátko zmocnil ich vozidla.

Páchateľa po útoku zatkli, motív jeho konania zatiaľ nie je známy. Vchod do čakárne bol vážne poškodený, stanica preto vyhradila pre cestujúcich náhradné priestory.

Útok sa odohral okolo ôsmej ráno miestneho času (14:00 SEČ), premávka vlakov narušená nebola.