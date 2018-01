Koňa za pandu. Macron začína veľkolepú návštevu Číny

Francúzsky prezident tým nadväzuje na takzvanú pandiu diplomaciu. V Číne podporil projekt novej Hodvábnej cesty.

8. jan 2018 o 10:38 TASR

PEKING. Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy Číny daruje čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi na znak priateľstva koňa Republikánskej gardy.

Ako dôvod Elyzejský palác uviedol, že Si bol počas svojej návštevy Paríža v roku 2014 "fascinovaný" eskortou a výcvikom týchto koní.

Koňa dopravili z Francúzska do Pekingu už 4. januára. Sprevádzal ho veterinár a príslušník Republikánskej gardy, ktorí sa o koňa budú starať počas jeho pobytu v karanténe.

Vzhľadom na povinnú karanténu Macron odovzdá Simu počas ich pondelkového stretnutia v Pekingu zatiaľ len zarámovanú fotografiu osemročného hnedáka menom Vésuve de Brekka. Súčasťou daru od Macrona bude aj šabľa s vygravírovaným venovaním.

Francúzske médiá si všimli, že transkripcia priezviska francúzskeho prezidenta do mandarínčiny je "Makelong", čo údajne znamená "kôň porážajúci draka".

Spomínané gesto "konskej diplomacie" nadväzuje na takzvanú pandiu diplomaciu zo strany vlády v Pekingu, ktorá v roku 2012 zapožičala do Francúzska pár pánd. Ich potomok sa narodil vlani a stal sa prvým pandím mláďaťom narodeným vo Francúzsku.

Prečítajte si tiež: Nová Hodvábna cesta: Projekt za bilión, ktorým môže Čína ovládnuť Euráziu

Mláďa v novembri roku 2017 pokrstila Macronova manželka Brigitte. Krst sa odohral v zoologickej záhrade Beauval južne od Paríža. Vtedy štvormesačný samček dostal meno Jüan Meng, čo v preklade z čínštiny znamená "splnený sen alebo želanie".

Macron na úvod svojej návštevy Číny vyhlásil, že Čína a Európa by mali spoločne pracovať na novom projekte spolupráce, pre ktorý sa vžil názov Jeden pás, jedna cesta (One Belt, One Road). Táto nová Hodvábna cesta by podľa Macrona nemala byť jednosmerná, lebo ani Hodvábna cesta z dávnych čias "nikdy nebola len čínska".

Čína by chcela, aby nová Hodvábna cesta prepojila 68 krajín, v ktorých žijú vyše štyri miliardy obyvateľov. Projekt zverejnila Čína v roku 2013. Jeho cieľom je prepojiť Čínu po súši i po mori s juhovýchodnou Áziou, Pakistanom a Strednou Áziou a ďalej s Blízkym východom, Európou a Afrikou.