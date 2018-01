Vlani sa v New Yorku stalo najmenej vrážd v modernej ére

V roku 2017 v meste zaznamenali 290 vrážd.

6. jan 2018 o 15:49 SITA

NEW YORK. V meste New York vlani zaznamenali 290 vrážd, čo je rekordne najnižšie číslo v modernej ére.

Rok 2017 priniesol tiež menej strelieb, 789, a celkovo menej trestných činov - 96 517.

Prečítajte si tiež: V New Yorku došlo k pokusu o teroristický útok

Počet zatknutí pritom oproti roku 2016 klesol o viac ako 30-tisíc.

Dôvodom je podľa úradov skutočnosť, že policajti pracujú inteligentnejšie.

Podľa polície je za poklesom trestnej činnosti ich zameranie sa na väčšie zásahy s tým, že tiež venujú väčšiu pozornosť komunitám.

"New York už nie je tá násilná nočná mora, o ktorej sme kedysi čítali. Je to náš domov a my sme ochotní zaň bojovať," vyjadril sa policajný komisár James O'Neill.

V roku 2016 sa v meste stalo 335 vrážd, pričom vlaňajšie číslo je najnižšie odkedy v roku 1951 začali viesť zodpovedajúce záznamy.

Počet zločinov v minulom roku klesol vo väčšine kategórií s výnimkou znásilnení, tých zaregistrovali 1 446, čo je o štyri viac ako v roku 2016.

V roku 2018 chcú policajti kriminalitu znížiť ešte viac.