KĽDR obchádza sankcie, využíva prečerpávanie ropy na mori

Takzvaný transfer ropy z lode na loď môže slúžiť na sťaženie sledovania dodávok.

6. jan 2018 o 13:44 TASR

PCHJONGJANG. Snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa "stlačiť" severokórejský režim Kim Čong-una a sankciami ho prinútiť k spolupráci podkopávajú tajné manévre ropných tankerov na mori.

Presadzovanie medzinárodných sankcií, ktoré obmedzujú predaj komodít Severnej Kórei v snahe donútiť ju, aby sa vzdala jadrových zbraní, sa stáva takmer nemožným.

Nelegálne dodávky

Dôvodom sú ilegálni dodávatelia paliva, ktorí využívajú v podstate bežnú prax pri obchodovaní s ropou, a to prečerpanie komodity z veľkých tankerov do menších priamo na mori. To im pomáha zakrývať jej pôvod a cieľ.

Takzvaný transfer z lode na loď (ship-to-ship), keď sa náklad prečerpá na mori z jedného tankera do druhého, je legálny a zvyčajne sa používa na rozdelenie veľkej zásielky na viaceré menšie plavidlá v prípade, že prístav nie je dostatočne hlboký pre mohutné tankery. Ale táto prax môže slúžiť aj na sťaženie sledovania dodávok.

A aj keď sa podarí tankery identifikovať, vinníci sú často ukrytí za "spleťou vlastníkov".

Minulý týždeň vyvolali veľkú diskusiu nelegálne dodávky paliva severokórejskému režimu, do ktorých boli zapletení tretí najväčší nezávislý obchodník s ropou na svete, komoditná spoločnosť so sídlom v Hongkongu a záhadné lodné firmy z Taiwanu a Marshallových ostrovov.

Juhokórejské úrady nedokázali identifikovať páchateľa a vo štvrtok (4.1.) uviedli, že stále vyšetrujú, kto vlastnil náklad.

Tajné stretnutia lodí

Takéto transfery sa podľa odborníkov môžu uskutočniť sto aj viac kilometrov od pobrežia, ak sú podmienky pokojné, kde nikto nehliadkuje.

Zaoceánske lode sú síce vybavené signálnym zariadením, ktoré udáva ich polohu, takže ak by sa plavidlo pokúsilo priamo dodať ropu krajine, na ktorú sa vzťahujú sankcie, bolo by možné ho identifikovať.

V snahe vyhnúť sa problémom však môžu dva tankery jednoducho vypnúť svoje vysielače, "tajne" sa stretnúť na mori a prečerpať náklad. Zakryjú tak skutočný pôvod aj miesto určenia dodávky. Lode totiž vysielajú údaje o polohe dobrovoľne.

A zatiaľ čo transfery z lode na loď sú neoddeliteľnou súčasťou obchodovania s ropou a palivami, "v zlých rukách môže byť táto každodenná prax zneužitá," skonštatoval Den Syahril, analytik v poradenskej firmy FGE v Singapure.

Takéto praktiky sa však teraz dostali do centra pozornosti, čo môže skomplikovať nelegálne dodávky.

Správy, že americké satelity sledujú lode, ktoré prečerpávajú palivo do severokórejských plavidiel, môžu odradiť páchateľov. A veľké spoločnosti obchodujúce s ropou môžu prijať dodatočné opatrenia, aby sa nezapojili do kontroverzných transakcií.

Americké špionážne satelity zaregistrovali čínske plavidlá, ktoré od októbra údajne prevážajú ropu na severokórejské lode na mori, od 30. októbra asi 30-krát, informovali juhokórejské médiá. Čína to poprela.

Prečerpávanie ropy je pritom natoľko bežná prax, že ju využíva väčšina veľkých tankerov. A aj napriek sankciám proti krajinám ako Severná Kórea sa stále nájdu špekulanti, ktorí sa ich pokúšajú práve takýmto spôsobom obísť.