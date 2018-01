Česká Pirátska strana použila bez povolenia logo skupiny Elán

Šéfom zostáva Bartoš

Predsedom Pirátov bude ďalšie dva roky jej doterajší šéf Ivan Bartoš. Ten bol zároveň jediným kandidátom v sobotnej voľbe predsedu na celoštátnom fóre strany v brnianskom hoteli Voroněž.

V prejave uviedol, že Piráti by sa po nadchádzajúcich voľbách mohli aktívne zapojiť do zostavovania vlády. Strana by podľa neho mala fungovať ako decentralizovaná a liberálna a mala by sa otvoriť ľuďom v menších obciach. V prezidentskej voľbe Piráti nepodporia žiadneho kandidáta.

Bartoš získal v internetovom hlasovaní 276 z 293 odovzdaných hlasov, hlasovať mohlo celkovo 541 oprávnených členov. Víkendového zasadania celoštátneho fóra v Brne sa zúčastňujú približne dve stovky Pirátov, ďalší členovia strany však mohli hlasovať na internete, informoval spravodajský server ČT24.

"V nasledujúcom volebnom období, ak budeme pracovať tak, ako sme voličom sľúbili, tak máme šancu na to v ďalších voľbách výrazne uspieť a poraziť napríklad aj teraz najsilnejšie hnutie ANO. Je to cieľom, mali by sme sa podieľať aktívne na zostavovaní vlády v ďalšom volebnom období," povedal Bartoš. Menšinovú vládu, ktorú zostavil predseda ANO a premiér Andrej Babiš, sa Piráti podporiť nechystajú.