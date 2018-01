USA o protestoch v Iráne: Ľudia sa postavili skazenému režimu

Trump a členovia jeho vlády vyzdvihli protivládnych demonštrantov.

6. jan 2018 o 11:17 (aktualizované 6. jan 2018 o 11:30) TASR

NEW YORK. Piatkové mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o protestoch v Iráne ukázalo Teheránu, že "svet bude sledovať" jeho kroky, uviedla americká veľvyslankyňa pri svetovej organizácii Nikki Haleyová.

Zástupcovia Ruska a viacerých ďalších krajín však vyhlásili, že medzinárodné spoločenstvo sa nemá čo miešať do tamojších demonštrácií.

Odvážni demonštranti

Spojené štáty zvolali zasadnutie BR OSN po tom, ako vyjadrili morálnu podporu protivládnym protestujúcim v Iráne počas týždňa demonštrácií a protidemonštrácií v islamskej republike, píše agentúra AP.

Prezident USA Donald Trump a členovia jeho vlády vyzdvihli protivládnych demonštrantov ako ľudí, ktorí sa postavili represívnemu a skazenému režimu, snažiacemu sa ich umlčať.

"Svet by mal chváliť ich odvahu" a zosilniť ich odkaz, uviedla Haleyová. Iránske protesty vykreslila ako otázku ľudských práv, ktorá môže prerásť do medzinárodného problému. "Iránsky režim je teraz upozornený: svet bude sledovať, čo robíte," vyhlásila.

Miešanie sa do cudzích vecí

Rusko a Irán však ostro kritizovali, že USA zaťahujú najmocnejší orgán OSN do vnútroštátnej záležitosti.

"Spojené štáty zneužívajú platformu Bezpečnostnej rady," povedal ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia, ktorého krajina má blízke vzťahy s Iránom. "Nech si Irán vyrieši vlastné problémy."

Zástupcovia viacerých ďalších krajín v BR OSN, od Číny po "nováčika" Rovníkovú Guineu, vyjadrili pochybnosti, či je táto rada správnym fórom pre túto otázku.

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v piatok večer na Twitteri napísal, že Bezpečnostná rada "odmietla očividný pokus Spojených štátov zneužiť jej mandát".

"Rozhodnutie Spojených štátov zvolať mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady (BR) OSN o protestoch v Iráne je ďalšou hrubou zahraničnopolitickou chybou administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, domnieva sa šéf iránskej diplomacie .

Väčšina BR OSN zdôraznila, že je potrebné plne implementovať jadrovú dohodu a nevmiešavať sa do záležitostí iných krajín, tweetoval Zaríf. "Ďalšia hrubá chyba zahraničnej politiky Trumpovej administratívy," konštatoval iránsky diplomat.

Britský veľvyslanec Matthew Rycroft pred zasadnutím podporil v tomto smere USA, keď povedal, že je úlohou BR OSN posúdiť, či by sa takáto situácia mohla stať hrozbou pre mier a bezpečnosť vo svete.

Francúzsky veľvyslanec Francois Delattre vyzval na opatrný prístup: "Áno, samozrejme, ostražitosti a výzve na úplné dodržiavanie slobody prejavu, no nie využívaniu tejto krízy zvonka - pretože by to len posilnilo extrémy, čo je presne to, čomu sa chceme vyhnúť," zdôraznil.

Protesty v Iráne

Irán zažíva od konca decembra vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády, na ktorých však zaznievajú i politické požiadavky.

Násilné zrážky si vyžiadali najmenej 21 mŕtvych a ďalšie stovky osôb zadržala polícia. Iránski predstavitelia tvrdia, že protesty utíchajú, pričom v posledných dňoch sa konali aj provládne demonštrácie.

Iránsky generálny prokurátor Mohammad Džafar Montazerí vo štvrtok tvrdil, že "hlavným projektantom" demonštrácií je predstaviteľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA).

Iránsky veľvyslanec pri OSN Gholámalí Chošrú - ktorého krajina nie je členom BR OSN, avšak pozvali ju na piatkové zasadnutie - povedal, že protesty "priamo podnecovali zahraničné sily vrátane prezidenta Spojených štátov".

Trumpova vláda poprela, že by bola nejako zapletená do iránskych demonštrácií, s tým, že vypukli úplne spontánne. CIA sa k záležitosti odmietla vyjadriť.