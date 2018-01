FBI vyšetruje tvrdenia o korupcii voči Clintonovej nadácii

5. jan 2018 o 23:30 TASR

WASHINGTON. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) preveruje, či Clintonova nadácia neprijímala dary výmenou za politické protislužby v čase, keď bola Hillary Clintonová ministerkou zahraničných vecí. Pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) to v piatok potvrdili zdroje oboznámené so záležitosťou.

Správa prišla v čase, keď prezident USA Donald Trump a republikáni vo federálnom Kongrese vyzývajú ministerstvo spravodlivosti, aby vyšetrovalo obvinenia z korupcie voči tejto nadácii založenej exprezidentom Billom Clintonom.

Nie je jasné, kedy alebo prečo sa vyšetrovanie FBI začalo, podľa zdrojov AP však prebieha už niekoľko mesiacov, pričom ho vedú prokuratúra a federálni agenti z mesta Little Rock v Arkansase, kde má nadácia svoje kancelárie. O vyšetrovaní ako prvé informovali noviny The Hill.

Kritici obviňujú rodinu Clintonovcov z toho, že využívala nadáciu na vlastné obohatenie a poskytovanie osobitného prístupu pre darcov k ministerstvu zahraničných vecí v čase, keď rezort viedla Hillary Clintonová. Protikorupční prokurátori vo Washingtone však v roku 2016 odmietli spoluprácu s FBI na vyšetrovaní súvisiacom s Clintonovou nadáciou s tým, že FBI nemá v prípade silné dôkazy.

Hovorca nadácie Craig Minassian uviedol, že jeho organizácia už bola "vystavená politicky motivovaným obvineniam, no tie sa znovu a znovu ukázali ako falošné".

Trump opakovane vyzýva na vyšetrovanie Clintonovej, jej spolupracovníkov i uvedenej nadácie. V tejto súvislosti vyčítal ministrovi spravodlivosti Jeffovi Sessionsovi, že nekonal. Demokrati tvrdia, že Trump sa snaží odvrátiť pozornosť od vyšetrovaní zameraných na to, či jeho volebný tím nemal účasť na ruských pokusoch ovplyvniť voľby v USA v roku 2016.