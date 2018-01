Máš 72 hodín, odkázali chorvátski veteráni premiérovi aj Slovinsku

Spor o Piranský záliv medzi Slovinskom a Chorvátskom je asi najväčším územným sporom v rámci EÚ.

4. jan 2018 o 12:49 ČTK

ZÁHREB. Chorvátski vojnoví veteráni pohrozili, že riešenie hraničného sporu so Slovinskom vezmú do vlastných rúk, ak problém do troch dní nevyrieši premiér Andrej Plenković.

Podľa spravodajského webu index.hr toto ultimátum obsahuje list, ktorý Plenkovićovi poslal veterán Petar Janjic, známy pod prezývkou Tromblon (ručný granátomet).

Obe krajiny sa od nadobudnutia nezávislosti v roku 1991 sporia o Piranský záliv. V roku 2008 kvôli tomu Slovinsko niekoľko mesiacov blokovalo rozhovory o prijatí Chorvátska do EÚ. V roku 2009 sa vlády dohodli na arbitráži.

Medzinárodný arbitrážny súd potom koncom minulého júna priznal Slovinsku značnú časť zálivu a koridor, ktorý Slovincom umožňuje prístup na voľné more. Záhreb ale súd už v roku 2015 označil za skompromitovaný a arbitráž odmietol.

Výzvu zverejnili aj extrémisti

List veterána Petara Janjic určený predsedovi vlády zverejnilo v stredu večer niekoľko krajne pravicových portálov. "Máš lehotu 72 hodín na vyriešenie problému so Slovinskom, inak to urobíme my," citoval index.hr z textu listu.

Tromblon hrozí, že ak Plenković v danom termíne vec nevyrieši, dá dohromady stovku lodí rybárov a vojnových veteránov, ktorí "ochránia chorvátsku námornú hranicu so Slovinskom pred nezákonným vpádom cudzej polície do chorvátskych teritoriálnych vôd".

Plenković na Tromblonove "ultimátum" priamo nereagoval, ale na štvrtkovom zasadnutí vlády podľa chorvátskych médií okrem iného povedal, že sa chorvátska strana bude snažiť držať toho, čo už skôr povedala, to znamená, že sa bude vyhýbať incidentom.

Slovinci hrozia pokutami

Slovinsko oznámilo, že od 30. decembra začína arbitrážne rozhodnutie realizovať. Pohrozilo pritom chorvátskym rybárom pokutami vo výške desiatok tisíc eur, ak budú loviť vo vodách, ktoré Slovinci považujú za svoje na základe arbitrážneho rozhodnutia.

Ľubľana tým už koncom decembra vyvolala dôraznú reakciu Chorvátska.

Ministerka zahraničia Marija Pejčinovičová Buričová naposledy tento týždeň opätovne upozornila susednú krajinu, aby sa vyvarovala jednostranných krokov, a opäť ju vyzvala na riešenie sporu dialógom. Zároveň zopakovala, že Chorvátsko bude svoje územie chrániť "všetkými prostriedkami".

V spornom Piranskom zálive, ktorý Chorváti nazývajú Savudrijskou Valou, v posledných rokoch k žiadnemu vážnejšiemu incidentu nedošlo.