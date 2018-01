Trumpov exporadca Bannon sa rozhovoril o kontaktoch s Ruskom

Stretnutie ruských zástupcov s Trumpovým tímom označil za vlastizradné.

3. jan 2018 o 21:13 ČTK

WASHINGTON. Vyšetrovatelia, ktorí sa zaoberajú kontaktmi prezidentskej kampane Donalda Trumpa s Ruskom, prinútia prezidentovho najstaršieho syna k priznaniu priamo pred očami Američanov.

Bývalý hlavný stratég Bieleho domu Steve Bannon to mal povedať novinárovi a spisovateľovi Michaelovi Wolffovi, ktorý o Trumpovej administratíve píše knihu.

Kritizuje Trumpových poradcov

Kniha by mala byť založená na minimálne dvoch stovkách rozhovorov vrátane interview s Trumpom.

Bannon v knihe okrem iného kritizuje konanie Trumpových poradcov ohľadom schôdzky so skupinou Rusov v New Yorku v júni 2016.

Trump sa proti Bannonovým slovám dôrazne ohradil.

“ Ich cesta k zasranému Trumpovi vedie priamo cez Manaforta, Dona Juniora a Jareda Kushnera . „ Steve Bannon

"Steve Bannon nemá absolútne nič dočinenia so mnou a mojím postom prezidenta. Keď dostal padáka, neprišiel len o prácu, ale aj o rozum," uviedol Trump vo vyhlásení. "Teraz, keď hrá sám za seba, Steve zisťuje, že víťaziť nie je také jednoduché, ako sa to v mojom prípade zdá. Steve mal len pramalý prínos pre naše historické víťazstvo," dodal.

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová podľa Reuters novinárom povedala, že Wolffova kniha je plná falošných a zavádzajúcich informácií.

Kniha Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu (Fire and Fury: Inside the Trump White House; názov odkazuje na Trumpov päť mesiacov starý výrok, že KĽDR zastihne "oheň a hnev", ak sa bude naďalej vyhrážať USA) vychádza 9. januára, s predstihom do nej nahliadli reportéri denníka The Guardian.

Bannon, ktorý sa vlani po siedmich mesiacoch v Bielom dome vrátil na čelo pravicového serveru Breitbart News, má byť v knihe jednou z najvýraznejších postáv.

S Rusmi v Trump Tower

"Traja najvyššie postavení predstavitelia kampane si mysleli, že je to dobrý nápad, stretnúť sa úplne bez právnikov s cudzou vládou v Trump Tower. Neboli tam žiadni právnici," popísal medializovanú udalosť Bannon.

Ku schôdzke došlo po tom, čo sprostredkovateľ medzi ruskou stranou a Trumpovým tímom sľúbil, že dodá kompromitujúce materiály na demokratickú kandidátku Hillary Clintonovú, zistil vlani denník The New York Times.

"Aj keby ste si mysleli, že to nie je vlastizrada, nevlastenecké alebo nesprávne, ja si myslím, že všetky tieto prívlastky sedia, mali okamžite zavolať FBI," citoval Bannona z novej knihy The Guardian.

Maily Trumpa Juniora

Emailová komunikácia medzi Donaldom Trumpom mladším a publicistom Robom Goldstonom ukázala, že najstarší syn amerického prezidenta na ponuku kompromitujúcich materiálov reagoval týmito slovami: "Ak je to, čo hovoríte, potom sa mi to páči ..."

Trump mladší zároveň tvrdí, že z následného stretnutia s ruskou právničkou Nataljou Veselnickou, na ktorom bol aj Trumpov zať Jared Kushner a vtedajší šéf Trumpovho volebného štábu Paul Manafort, napokon nič dôležité nevzišlo.

Údajné zasahovanie Ruska do predvlaňajších prezidentských volieb v USA od mája 2017 skúma tím zvláštneho vyšetrovateľa Roberta Muellera. Podľa Bannona sa FBI nezadržateľne blíži k priznaniu viny od ľudí z Trumpovho najbližšieho okolia.

"Dona Juniora dostanú vo vysielaní celoštátnej televízie," povedal údajne Bannon Wolffovi.

"Je to celé o praní špinavých peňazí ... Mueller si ako prvého vybral Weissmanna (prokurátor Andrew Weissmann), a to je človek na pranie špinavých peňazí. Ich cesta k zasranému Trumpovi vedie priamo cez Manaforta, Dona Juniora a Jareda Kushnera ... ide to cez Deutsche Bank a všetky tie Kushnerove veci. Tie veci okolo Kushnera sú šťavnaté, na tom si pochutnajú," hovorí Bannon.

Doteraz z Muellerovho vyšetrovania vzišli obvinenia proti Manafortovi, ďalej proti niekdajším prezidentovým poradcom Michaelovi Flynnovi a Georgovi Papadopoulosovi.

The New York Times na konci decembra uviedli, že americkí prokurátori sa snaží získať záznamy finančného ústavu Deutsche Bank ohľadom subjektov napojených na spoločnosť Trumpovho zaťa.

Banka údajne Kushnerovým podnikom požičala stovky miliónov dolárov.