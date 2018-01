Zažil aj Cartera a Reagana. Najdlhší americký senátor v histórii končí

Nahradiť by ho mohol bývalý neúspešný prezidentský kandidát Mitt Romney.

3. jan 2018 o 9:49 TASR

WASHINGTON. Americký senátor Orrin Hatch, ktorý pôsobí vo funkcii najdlhšie v histórii Senátu, v utorok oznámil, že sa v novembri nebude uchádzať o opätovné zvolenie. Možnosť kandidovať na jeho kreslo a pokúsiť sa o návrat do vrcholnej politiky sa tak otvára pre bývalého prezidentského kandidáta Mitta Romneyho, informovali agentúry AP a DPA.

Hatch (83), predseda dôležitého senátneho výboru pre financie, prispel významnou mierou k presadeniu daňových reforiem, ktorých schválenie sa v decembri stalo prvým veľkým legislatívnym úspechom prezidenta Donalda Trumpa.

Hatch zastupoval vo federálnom Senáte štát Utah od roku 1977, z funkcie tak odíde po vyše 40 rokoch. V tom čase bol prezidentom Jimmy Carter.

Hatch chce tráviť viac času so svojou rodinou. V utorkovom oznámení spomenul svoju mladosť, keď bol amatérskym boxeristom. "Toho bojovného ducha som so sebou priniesol do Washingtonu. Ale každý dobrý bojovník vie, kedy má zavesiť rukavice na klinec. A pre mňa tento čas nastane čoskoro," zdôraznil.

Trump, ktorý na Hatcha niekoľko mesiacov naliehal, aby zostal vo funkcii, označil tohto senátora za "ohromného podporovateľa" a priateľa, ktorý "bude v Senáte USA veľmi chýbať".

Hatchov odchod vytvára možnosť uchádzať sa o jeho uvoľnené kreslo pre Romneyho (70), doterajšieho otvoreného kritika Trumpa. Nominant republikánov v prezidentských voľbách v roku 2012 a niekdajší guvernér štátu Massachusetts, ktorý je rovnako ako Hatch mormónom, žije v súčasnosti v Utahu.

Sám Romney sa k svojim plánom zatiaľ nevyjadril, podľa AP by však v prípade kandidatúry do Senátu vstúpil do súboja o túto funkciu ako jasný favorit, keďže napríklad vo voľbách v roku 2012 dostal v Utahu trikrát viac hlasov ako demokrat Barack Obama. Romney by zrejme patril k malému počtu vplyvných republikánov, ktorí sú ochotní postaviť sa Trumpovi.