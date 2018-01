Kanaďanovi, ktorého uniesol Taliban, hrozí doma väzenie

3. jan 2018 o 9:17 SITA

OTTAWA. Kanaďana Joshuu Boylea, ktorého vlani oslobodili z päťročného zajatia militantov z Hakkáního siete napojených na Taliban, zatkli. Tridsaťštyriročný muž čelí 15 rôznym obvineniam vrátane napadnutia, sexuálneho napadnutia alebo nezákonného väznenia, informuje BBC. Obvinenia voči Boyleovi podali 1. januára.



Boyle čelí celkovo ôsmim obvineniam z napadnutia, dvom zo sexuálneho napadnutia, dvom z nezákonného väznenia a po jednom obvinení zo zavádzania polície a vyhrážania sa smrťou. Všetky tieto prečiny sa podľa kanadských médií stali po jeho návrate do Ottawy, v čase od 14. októbra do 30. decembra. Informácie o svedkoch a obetiach nesmú byť zverejnené, informuje BBC.



"Pán Boyle je považovaný za nevinného," povedal pre BBC jeho právnik Eric Granger s tým, že sa jeho klient nikdy predtým nedostal do problémov.

"Zatiaľ sa nepreukázal žiaden dôkaz, čo je v tomto skorom štádiu typické," dodal. Boyle sa v súvislosti s obvineniami v stredu postaví pred súd.



Boylea a jeho americkú manželku Caitlan Colemanovú zajali v roku 2012 počas turistiky v Afganistane extrémisti z Talibanu, pričom ich následne odovzdali spojeneckým Hakkáníovcom v Pakistane.

V októbri ich a ich tri deti oslobodila pakistanská armáda v spolupráci s americkou tajnou službou CIA. Deti sa im narodili v zajatí. Muž tvrdí, že mali aj štvrté dieťa, ktoré im militanti zabili. Údajne mu tiež znásilnili ženu. Taliban jeho tvrdenia poprel.