Olympiáda už mier neprináša, no Kóreu môže na chvíľu zjednotiť

Už len pohľad na Kórejčanov z oboch častí polostrova, ako spolu fandia, by Hrám dodal nový rozmer.

2. jan 2018 o 13:36 Matúš Krčmárik

SOUL, BRATISLAVA. Sama nemohla uveriť, že je to naozaj pravda. „Takmer plačem, som taká šťastná,“ povedala cez tlmočníka pre svetové médiá juhokórejská basketbalistka Čchung Un-sun krátko po tom, ako spoločne s trénerom severokórejských džudistov niesli vlajku zjednotenej Kórei na otváracom ceremoniáli olympiády v Sydney.

Bol rok 2000 a výpravy dvoch znepriatelených štátov kráčali spoločne aj napriek tomu, že oficiálne boli stále vo vojnovom stave po občianskej vojne z 50. rokov.

Vtedy to bolo prvýkrát, spoločný nástup si zopakovali aj o štyri roky neskôr, no nateraz to bolo naposledy.

Už to bol veľký posun. Letnú olympiádu v Soule v roku 1988 napríklad Severokórejčania ignorovali úplne. O mesiac sa v juhokórejskom Pjong-čangu začínajú zimné hry a je možné, že aj tento športový sviatok prispeje k zlepšeniu vzťahov.

Významný pre oba štáty

Historický moment. Kórea pod jednou vlajkou v Sydney. (zdroj: SITA/AP)

„Rok 2018 bude významným pre Sever aj Juh, keďže Sever oslavuje 70. narodeniny a Juh hostí zimnú olympiádu,“ povedal v novoročnom prejave severokórejský diktátor Kim Čong-un.

„Mali by sme roztopiť zmrazené vzťahy a zaručiť, že tento významný rok sa osobitne zapíše do histórie nášho národa,“ dodal krátko po tom, ako sa Spojeným štátom vyhrážal, že na ne môže kedykoľvek zaútočiť jadrovými zbraňami.

Juhokórejský prezident Mun Čchä-in už s rokovaniami súhlasil a severokórejských zástupcov pozval na budúci týždeň do dediny Panmun-čchon, dediny v demilitarizovanom pásme, kde sa odohrávali rokovania v minulosti. Sever zatiaľ na ponuku nereagoval.

Otázkou však je, o čom sa majú Pchjongjang a Soul vôbec rozprávať. Kimov prejav totiž prišiel po roku, v ktorom Severná Kórea pokračovala v testoch jadrových zbraní a balistických striel.

Medzinárodná komunita reagovala sprísnením sankcií, stupňovalo sa najmä napätie medzi režimom a novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Soul oficiálne stojí za Trumpom a ukončenie jadrového programu považuje za podmienku akéhokoľkovek posunu. Z krátkodobého hľadiska mu však môže stačiť, ak Severná Kórea nebude ďalšími testami stupňovať napätie počas trvania hier.

Dosiahnuť úspech

“ Po vybudovaní kapacity na odstrašenie nepriateľov sa môže Severná Kórea snažiť zmierniť napätie a využiť na to zimnú olympiádu. „ Tchong Čao z Carnegie-Tshinghua Center v Pekingu

A k tomu by mohla prispieť účasť jediných dvoch severokórejských športovcov, ktorí sa na Hry kvalifikovali – krasokorčuliasky pár Kim Ču-sik, Rjom Tchä-ok.

Severokórejská štátna agentúra KCNA už píše o ich „túžbe dosiahnuť na Hrách úspech“.