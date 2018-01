Iránska jar? Žena s napichnutým hidžábom spúšťa povstanie

Nepokoje vraj vyvolali islamisti. Demonštranti však pravdepodobne chcú zmeniť celý štátny systém.

1. jan 2018 o 17:57 Pavol Štrba

TEHERÁN, BRATISLAVA. V inej krajine by to bolo niečo normálne, čo by si nezaslúžilo väčšiu pozornosť, tobôž nie svetových médií. Keď si však mladá Iránka pred davom tisícov demonštrantov sňala z hlavy hidžáb a víťazoslávne ho zavesila na dlhú drevenú palicu, bolo to niečo viac ako protest.

12 mŕtvych si do pondelka vyžiadali iránske demonštrácie.

Bol to trestný čin.

Jej biela mávajúca šatka pôsobila ako vlajka mieru, v skutočnosti to však bol vzdor proti systému, ktorý v krajine panuje od roku 1979, keď tam uspela islamská revolúcia.

Ženy tam odvtedy musia na verejnosti nosiť hidžáby povinne.

Iránska jar?

Iránka svojím hidžábom mávala na protest proti systému, ktorý dlhé desaťročia potláča nielen práva žien, ale práva kohokoľvek, kto sa postaví proti tamojšej vláde.

Na jej čele oficiálne stojí umiernený prezident Hasan Rúhání, všetko však v skutočnosti riadi duchovný líder ajatolláh Alí Chameneí.

Protesty si za pár dní vyžiadali najmenej dvanásť obetí. Svetové médiá začínajú hovoriť o novej „iránskej jari“. Ako sa skončí, zatiaľ nikto netuší.

Demonštrácie sa začali ešte 29. decembra. Pôvodne to vyzeralo, že sa zamerali proti prezidentovi Rúhánímu.

Až neskôr nahnevaní Iránci namierili svoj hnev proti niekomu, kto je v iránskych podmienkach považovaný za takmer posvätného – ajatolláhovi Chameneímu.