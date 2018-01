Je čas na zmenu, odkázal Trump Iránu. Rúhání zostáva zmierlivý

Americký prezident pokračoval aj v prvý deň nového roka vo svojej kritike Iránu.

1. jan 2018

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump pokračoval aj v prvý deň nového roka vo svojej kritike Iránu, kde od štvrtka prebiehajú rozsiahle protivládne protesty.

V pondelok sa súčasne v iránskom parlamente uskutočnilo mimoriadne zasadnutie národnej bezpečnostnej rady, na ktorom sa zúčastnil aj prezident Hasan Rúhaní.

Ďalší tweet

Na svojom konte na Twitteri Trump v pondelok napísal, že "skvelý iránsky ľud" bol dlhé roky utláčaný a teraz "prahne po jedle a slobode".

Krajina je spolu s ľudskými právami okrádaná aj o svoje bohatstvo. Irán podľa Trumpa zlyháva na všetkých úrovniach napriek "príšernej" jadrovej dohode, ktorú s ním podpísal jeho predchodca Barack Obama. Svoju kritiku zakončil Trump zvolaním: "JE ČAS NA ZMENU!.

Trump sa v podobne ladených príspevkoch na Twitteri už v sobotu a nedeľu postavil na stranu protestov proti ekonomickej politike iránskej vlády, ktoré sa začali vo štvrtok v meste Mašhad a rozšírili sa do ďalších miest vrátane Teheránu.

Rúhání je naďalej zmierlivý

Podľa agentúry DPA Rúhaní na rokovaní bezpečnostnej rady okrem iného povedal, že by bolo chybou označiť protesty len ako zahraničné sprisahanie.

"Ľudia nemajú len ekonomické problémy, ale požadujú aj viac slobody," uviedol prezident, čím nepriamo kritizoval zástancov tvrdej línie, ktorí blokujú realizáciu jeho reforiem v oblasti politiky a kultúry.

"Vláda však nemá všetko pod svojou kontrolou," zdôraznil Rúhaní s tým, že súčasné protesty by preto nemali byť považované za hrozbu, ale za príležitosť zistiť, čo bežných ľudí trápi.

Rúhání konštatoval, že iránska ekonomika je na tom lepšie ako je celosvetový priemer, ale to neznamená, že všetky problémy boli vyriešené.

Riešenie problémov sa dá dosiahnuť len prostredníctvom jednoty parlamentu, vlády, súdnictva, ozbrojených síl a všetkých, ktorí nesú zodpovednosť za krajinu. "Ak sa všetci zjednotíme, nepochybujem o tom, že nás občania podporia. Ak to bude potrebné, ľudia vyjdú do ulíc, aby bránili systém, avšak to neznamená ignorovať kritické hlasy a protesty," cituje prezidenta denník Tehran Times.

Rúhání sa už v nedeľu zmierlivo vyjadril k prebiehajúcom protestom. Na zasadaní kabinetu povedal, že občania majú právo kritizovať vládu a protestovať, ale ich konanie by nemalo viesť k násiliu alebo ničeniu verejného majetku. Úlohou vlády je tiež presadzovať a plniť požiadavky občanov. To všetko sa však musí diať v zákonnom a pokojnom rámci.

Najmenej 12 ľudí už bolo zabitých v priebehu vlny protivládnych protestov. Informovala o tom v pondelok iránska štátna televízia, podľa ktorej sa ozbrojení demonštranti na niektorých miestach pokúsili obsadiť policajné stanice a vojenské základne.

Zatknuté boli údajne stovky ľudí. Keďže iránske médiá o samotných protestoch informujú málo, mnohé správy a videá sa šíria len prostredníctvom sociálnych sietí, no ich overenie je takmer nemožné.