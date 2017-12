Finančného podvodníka odsúdili v Thajsku na 13 275 rokov vo väzení

Muža uznali vinným z nepovoleného požičiavania peňazí a 2 653 prípadov podvodu.

31. dec 2017 o 0:35 SITA

BANGKOK. Súd v Thajsku uznal 34-ročného muža vinným z finančných podvodov a odsúdil ho na viac ako 13-tisíc rokov väzenia. Pudit Kittithradilok priznal svoju vinu z realizácie pyramídovej hry, pri ktorej investorom sľuboval umelé navýšenie ich výnosov.

Do podvodnej operácie sa zapojilo približne 40-tisíc ľudí, ktorí do nej vložili viac ako 160 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 133,4 milióna eur). On tieto peniaze následne prerozdeľoval do svojich firiem.

Pudita uznali vinným z nepovoleného požičiavania peňazí a 2 653 prípadov podvodu. Vďaka tomu, že sa priznal, jeho pôvodný trest 13 275 rokov za mrežami súd skrátil o polovicu na 6 637 rokov a šesť mesiacov. Je ale nepravdepodobné, že by bol odsúdený vo väzení viac ako 20 rokov, keďže thajská legislatíva určuje za každý zo spomínaných dvoch zločinov maximálne desaťročné obdobie výkonu trestu.

Súd okrem toho určil Puditovým dvom spoločnostiam pokutu v hodnote 20 miliónov dolárov (16,6 milióna eur). Okrem toho musí on aj dané spoločnosti jeho 2 653 identifikovaným obetiam zaplatiť odškodné zhruba 17 miliónov dolárov (14,1 milióna eur) so 7,5 percentným ročným úrokom.