Thatcherová neznášala pandy. Alebo len odmietala ustúpiť Číne

Pandy a politici, to neprináša šťastie, vyhlásila v 80. rokoch britská premiérka.

29. dec 2017 o 14:39 Pavol Štrba

BRATISLAVA. Sú milé, neškodné a zlaté, kto by ich nemal rád? Vyzerá to tak, že britská premiérka Margaret Thatcherová ich doslova neznášala. Až tak, že nebola ochotná využiť príležitosť na to, aby aj pomocou týchto neškodných zvieratiek zlepšila vzťahy s Čínou.

Reč je o pandách.

Neprináša to šťastie

“ Pandy a politici, to neprináša šťastie. „ Margaret Thatcherová, bývalá britská premiérka

Keď „Železnej lady“ v roku 1981 ponúkli, aby jednu z čínskych pánd, ktoré obývali londýnsku zoo, naložila na palubu svojho vládneho concordu, odmietla to.

Mohla to byť dobrá príležitosť na zlepšenie vzťahov s Čínou. Tiež pokračovanie politiky jej predchodcu v úrade expremiéra Teda Heatha, ktorý čínsku pandu doviezol do Británie.

„Pandy a politici, to neprináša šťastie,“ povedala údajne Thatcherová podľa najnovšie odtajnených archívov londýnskej zoo.

Čo bolo za tým?

Celý plán spočíval v tom, že šéfka britskej vlády si z londýnskej zoo zoberie pandieho samca menom Chia Chia, ktorý pochádzal z Číny, až do Washingtonu.

Tam sa mal spáriť s pandiou samičkou. Thatcherová by tým zabila tri muchy jednou ranou – Čína by sa potešila, Američania by to takisto mohli brať ako gesto dobrej vôle voči Pekingu a londýnska zoo, ktorá sa v tom čase zmietala vo finančných problémoch, by na tom celom zarobila.

„Neberiem so sebou žiadnu pandu,“ reagovala na ponuku Thatcherová v liste, ktorý zverejnil britský národný archív. Slovo „neberiem“ pritom dvakrát podčiakla modrým perom.

Dodnes nie je jasné, čo bolo za tým. Možností je viacero – Thatcherová možno v tom čase nechcela voči komunistickej Číne vysielať žiadne pozitívne signály. Konzervatívnej političke sa tiež pravdepodobne nepáčil nápad pomáhať londýnskej zoo, ktorá si mala svoje finančné problémy vyriešiť sama.

Alebo Thatcherová jednoducho len neznášala pandy.