Ponorka sa stratila, lietadlo sa zrútilo. Rodiny chcú pátrať ďalej

Po argentínskej ponorke postupne prestávajú pátrať. Rodiny obetí kritizujú klamstvá a málo informácií.

28. dec 2017 o 14:19 Lukáš Onderčanin

BUENOS AIRES, BRATISLAVA. Jolanda Mendiolaová strávila Štedrý večer na námornej základni v argentínskom prístave Mar del Plata. Stretnutie sa začalo omšou, potom sa presunula k spoločnému sviatočnému stolu.

Neskôr však už len málokto zadržal slzy. "Bol to veľmi bolestný moment, no aj s ostatnými rodinami sme v objatí pripíjali na to, aby sa nám naši milovaní vrátili," hovorí Mendiolaová pre agentúru Télam.ar.

Mendiolaová je jednou z rodinných príslušníkov 44 námorníkov z argentínskej ponorky San Juan, ktorá zmizla okolo 15. novembra. Vrak ponorky doteraz nenašli a pátrací tím sa pomaly rozpúšťa.

Prečítajte si tiež: Lovec ponoriek: Ak ponorku nájdu, námorníkov aj tak nezachránia

Ani po tom, čo úrady oficiálne vyhlásili posádku za mŕtvu, sa niektoré rodiny nevzdávajú nádeje.

Mnohí kritizujú argentínske námorníctvo za klamstvá, iní si len želajú pokračovanie pátracej akcie. Podobné príbehy sa pritom netýkajú len tejto ponorky - rodiny dodnes hľadajú pravdu aj po malajzijskom lietadle, ktoré zmizlo v roku 2014.

Hanba za klamstvá

Je to ako hľadanie cigarety na futbalovom ihrisku, opísal podľa Washington Post misiu hovorca argentínskeho námorníctva Enrique Balbi.

Ponorka mala po zmiznutí z radarov zásoby kyslíka asi na týždeň, vyšetrovatelia dnes hovoria o možnej explózii poškodených batérií.

“ Nemajú ani guráž postaviť sa pred nás a povedať nám pravdu, pretože od prvého dňa nám klamali. „ Marcela Rodríguezová, manželka námorníka

Pátracia akcia sa však stala pre mnohé rodiny námorníkov nočnou morou. Prvé signály zachytené sonarom im dali nádej, no neskôr sa ukázalo, že nešlo o mechanické, ale prírodné zvuky.

O možnej explózii na palube sa rodiny dozvedeli až týždeň po tom, čo ponorka zmizla.