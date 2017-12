Šesťročný Ryan zarába na YouTube ročne 11 miliónov dolárov

Mladý Američan otvára a komentuje darčeky, ktoré dostáva.

25. dec 2017 o 23:02 ČTK

LOS ANGELES. Šesťročný Ryan je jednou z najlepšie zarábajúcich hviezd internetu. Vďaka tomu, že sa tento malý Američan hrá s hračkami a komentuje ich na svojom účte RyanToysReview, zarába na serveri YouTube ročne 11 miliónov dolárov.

Tento týždeň ho časopis Forbes označil za ôsmeho najlepšie plateného človeka na YouTube.

Za rok do 1. júna 2017 Ryan zarábal takmer milión dolárov mesačne - pred zdanením a poplatkami. Je to asi 30-násobok mesačnej výplaty amerického prezidenta a takmer dvojnásobok mzdy priemerného hráča americkej Národnej basketbalovej ligy (NBA), ktorá patrí medzi najlepšie platiace športové ligy na svete, napísal denník The Times.

Obyčajné video

Všetko začalo v marci 2015, keď mal Ryan tri roky a jeho rodičia nahrali na internet jednoduché, 15-minútové video, ako Ryan otvára krabicu s vláčikom Lego Duplo a začne sa hrať s kockami.

V tej dobe sledoval množstvo kanálov s hodnotením hračiek a predovšetkým sa rád díval na deti, ktoré točili videá, hovorí jeho matka, ktorá udržuje príjmy i bydlisko rodiny v tajnosti.

"Jedného dňa sa ma spýtal: "Ako to, že ja nie som na YouTube, keď ostatné deti tam sú?" uviedla minulý rok na TubeFilter. "A tak sme sa rozhodli, že to môžeme vyskúšať. Vzali sme ho do obchodu a kúpili mu prvú hračku. A tak to začalo."

Do januára 2016 mal Ryan viac ako milión odberateľov. V septembri 2016 označil TubeFilter jeho RyanToysReview za najobľúbenejší kanál YouTube na svete. Dnes má desať miliónov abonentov a jeho najsledovanejšie video nazbieralo 16 miliárd zhliadnutí.

Otvára darčeky

Množstvo detí na celom svete fascinovane sleduje nové videá, ktoré Ryanovi rodičia pridávajú každý deň a trávia celé hodiny tým, že sa dívajú, ako rozbaľuje darčeky a občas hovorí ako ich kamarát do kamery.

Filmovanie prebieha zväčša cez víkend, aby nezasahovalo do Ryanovej školskej výuky. Pôvodným zmyslom videí bolo, že v nich bude Ryan hodnotiť hračky, ale často má sotva dosť času, aby zhodnotil jeden predmet, než jeho pozornosť odláka iný. Tým sa ale maximalizuje komerčný dopad každej z epizód.

Počet jeho odberateľov prudko vzrástol po nesmiernom úspechu videa, na ktorom Ryan otvoril obrie vajce Disney Pixar a potom sa za necelých desať minút nadšene prebral viac než stovkou autíčok, ktoré obsahovalo.

Vplyv na predaj

Jeho nadšenie môže mať výrazný dopad na predaj. "Pokiaľ nejaký produkt získa desať alebo aj dvadsať miliónov vzhliadnutí a vy vidíte, ako sa Ryanovi páči, potom je to na obchodoch veľmi poznať" uviedol výkonný riaditeľ serveru Toys, Tots, Pets & More Jim Silver. Server sa špecializuje na hodnotenie hračiek.

Technologická a mediálna sieť The Verge Ryanovu šou za "zmes nevinného detstva s nekonečným a často zahlcujúcim konzumerizmom".

Videá obsahujú prvky osobného denníka, keď ukazujú, že má práve ostrihané vlasy, je na narodeninovej párty alebo sa hrá na schovávačku, ale miešajú sa s takzvaným "rozbaľovacím videom", čo je lukratívny a populárny online žáner, v ktorom ľudia rozbaľujú balíčky s novo zakúpenými predmetmi, ako je elektronika či luxusný tovar.

Ryanov kanál je plný reklám a linkov na produkty, ale Ryanovi rodičia uvádzajú, že všetky hračky, ktoré mu predkladajú, radšej kupujú, než aby ich prijímali ako darček od výrobcov hračiek. Veľká väčšina tých, ktoré Ryan pred kamerou rozbalí a zhodnotí, potom putujú na charitu.