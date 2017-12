Severná Kórea označila posledné sankcie OSN za vojnový akt

Sankcie OSN krajina chápe ako násilné narušenie suverenity.

24. dec 2017 o 8:07 SITA

LONDÝN. Severná Kórea označila posledné sankcie Organizácie Spojených národov (OSN) uvalené na krajinu za "vojnový akt".

Ministerstvo zahraničia v stanovisku uviedlo, že reštriktívne opatrenia sa rovnajú úplnej ekonomickej blokáde, informovala oficiálna tlačová agentúra KCNA.

Dodala, že posilnenie obrannej schopnosti Severnej Kórey je jediným spôsobom, ako frustrovať Spojené štáty. Sankcie OSN krajina chápe ako "násilné narušenie suverenity a vojnový akt, ktorý ničí mier a stabilitu na Kórejskom polostrove a v širokom regióne," uviedla KCNA.

Prečítajte si tiež: Bezpečnostná rada OSN rozšírila sankcie voči Severnej Kórei

V BR prešlo v piatok jednomyseľne sprísnenie sankcií voči komunistickej Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR).

K sprísneniu sankcií, ktorého navrhovateľom boli Spojené štáty, pristúpila rada v reakcii na najnovší test severokórejskej balistickej rakety, ktorý táto nevypočítateľná diktatúra uskutočnila 29. novembra.



Najnovšie sankcie okrem iného sprísňujú obmedzenia pre import severokórejskej ropy, obmedzujú lodnú dopravu z a do tejto krajiny a prikazujú všetkým Severokórejčanom, ktorí pracujú v zahraničí, aby sa do dvanástich mesiacov vrátili do Severnej Kórey.