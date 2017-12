Islamisti odišli, oslavy Vianoc sa vrátili

Do kresťanského regiónu v Iraku sa ľudia vracajú, obnovujú zničené domy aj kostoly.

22. dec 2017 o 17:05 Lukáš Onderčanin

KARAKOŠ, BRATISLAVA. Yohanna Towaya ušiel pred teroristami z Islamského štátu aj s rodinou z malého irackého mesta Karakoš pred vyše troma rokmi.

Boje medzi islamistami a miestnymi milíciami trvali dlhé mesiace – až sa napokon najväčšiu kresťanskú enklávu v krajine podarilo minulý rok v októbri oslobodiť.

Keď sa Towaya v septembri vrátil, našiel poškodený a vyrabovaný dom. Na rozdiel od mnohých iných mal však šťastie – iné domy boli úplne zničené.

„Nechali sme tu všetko,“ hovorí pre web National Catholic Register (NCR) asýrsky kresťan.

Do mesta sa dnes ľudia vracajú a dúfajú, že po troch rokoch budú môcť opätovne osláviť Vianoce.

Opäť vysvätili kostol

Pred vstupom do zničeného mesta dnes stojí nanovo vztýčený kríž. Mesto sa postupne zviecha – vznikajú tu nové obchody, domy sa rekonštruujú a fungujú už aj školy.

“ Cítime, že tieto Vianoce sú pre nás veľmi špeciálne po tom, čo sme strávili tri roky vysídlení zo svojich dedín. „ Salar Kajo, kaplán

Opraviť a znovu vysvätiť sa tesne pred Vianocami podarilo aj miestny Kostol sv. Juraja v dedine Telleskuf, ktorý islamisti poškodili. „Cítime, že tieto Vianoce sú pre nás veľmi špeciálne po tom, čo sme strávili tri roky vysídlení zo svojich dedín,“ hovorí pre Register kaplán Salar Kajo.

„Islamský štát sa snažil eliminovať kresťanov na Ninivskej planine, ale ISIS je preč a kresťania sú späť doma v Telleskufe,“ povedal podľa stránky katolíckej dobročinnej organizácie Aid to the Church in Need (ACN) arcibiskup Chaldejskej katolíckej cirkvi Bashar Matti Warda. Kostol aj domy opravili aj vďaka peniazom z darov z celého sveta.

Jasličky aj zbor

Do oblasti sa podľa údajov ACN vrátila už tretina kresťanov – teda asi 6330 rodín. Pred Vianocami v niektorých dedinách vztýčili aj vianočné stromčeky.

Keď ľudia prvýkrát vstúpili do zničeného kostola v Karakoši, boli prekvapení.

„Keď sme vstúpili, nič nevybuchlo. Očakávali sme všade nástražné míny,“ hovorí pre New York Times Quentin Bruno, fotograf, ktorý sprevádzal vracajúce sa rodiny. Mnohí podľa neho plakali, keď uvideli zničené domy.

Oprava domov bola prioritou, aj kostol v Karakoši tak musí na rekonštrukciu počkať. Stále je spálený, nemá sklenené okná, elektriku ani kúrenie. Napriek tomu sa teraz v kostole bude konať vianočná omša.

„Oslavovať omšu v zhorenom kostole vysiela veľké posolstvo: že život povstane zo smrti,“ hovorí pre Register otec Georges Jarhola. Fotograf Quentin Bruno pripomína, že to je prvýkrát, čo sa kostol zaplní ľuďmi, ktorí sa do zničeného mesta vrátili. „Aj jasličky sú už pripravené. Bude tu aj spevácky zbor. Všetci sú na Vianoce pripravení,“ dodáva.