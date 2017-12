Vo voľbách Španielsko prehralo. Bude Katalánsko nezávislé?

Španielsky premiér chcel voľbami dosiahnuť pád separatistov. Stal sa opak.

22. dec 2017 o 16:23 Lukáš Onderčanin

BARCELONA, BRATISLAVA. Pre španielskeho premiéra Mariana Rajoya to bola snaha ukázať, že Katalánci si nezávislosť naozaj neželajú a výsledky nelegálneho referenda sú len prianím menšiny.

Ak by sa štvrtkové voľby do katalánskeho parlamentu skončili porážkou separatistov, snahy o nezávislosť by to podľa Rajoya ešte viac zbrzdilo.

Nastal však opak – Katalánci si opäť vybrali vo voľbách strany, ktoré by radšej videli bohatý španielsky región ako samostatný štát.

Čo ukázali regionálne voľby a čo to znamená pre Španielov?

1. Víťazstvo, ale aj zatykač

Výsledky volieb sa veľmi podobali na výsledky októbrového referenda, ktorému sa Španielsko snažilo zabrániť. Trom stranám, ktoré sa snažia o odtrhnutie Katalánska, sa tesne podarilo získať väčšinu v miestnom parlamente. Majú síce o dve kreslá menej ako predtým, no stále zostávajú hlavnou politickou silou.

„Vyhrali sme tieto voľby za výnimočných okolností, s kandidátmi vo väzení, s vládou v exile a bez prostriedkov, ktoré má štát,“ povedal podľa denníka Guardian zvrhnutý katalánsky premiér Carles Puigdemont, aktuálne v exile v Belgicku.

Napriek dobrému výsledku však separatisti nie sú v ideálnej situácii. Puigdemontovi stále hrozí v Španielsku zatykač, navyše koaliční partneri zo strany ERC sú v otázke nezávislosti umiernenejší a skôr sú pripravení rokovať so španielskou vládou.

2. Prehra, ktorá mala byť výhrou

Najväčším porazeným regionálnych volieb je španielsky premiér Rajoy.