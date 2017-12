Firmy budeme lákať aj po odchode z Únie, veria v londýnskom City

Podľa odhadov by po brexite mohlo zo City odísť asi päť až desať percent zamestnancov.

28. dec 2017 o 13:55 Matúš Krčmárik

Z Londýna od nášho redaktora Matúš Krčmárika

Na týchto miestach založili v roku 47 Rimania osadu Londinium. Tu sa v roku 1666 odohral aj ničivý požiar, ktorý zničil veľkú časť vtedajšieho Londýna. Kúsok odtiaľto postavili slávnu katedrálu svätého Petra.

A predsa je londýnske City také neturistické. Prevládajú mrakodrapy, po chodníkoch chodia biznismeni z celého sveta. Spomedzi obchodov je najviac bagetérií, hlavné je sa na obed rýchlo najesť. Klasických reštaurácií je pomenej – veď kto by tu ostával do večera?

A žeriavy. Všade sa stavia, všade robotníci. O investíciách sa rozhodovalo už pred rokmi, teraz sa len realizujú. Ak by aj brexit mal zo City odlákať investorov, zatiaľ to v uliciach nevidno.

Skaza a moderná súčasnosť

Prečítajte si tiež: Šéf britskej obchodnej komory: Pre brexit strácame Európanov

Medzi mrakodrapmi sú ukrčené menšie kostoly a iné historické budovy. Tie prežili nemecké bombardovanie počas druhej svetovej vojny. Na troskách zvyšku historického Londýna vyrástlo finančné centrum, najväčšie v Európe a jedno z najväčších na svete.

„Skaza z vojny pomohla vyrásť moderným budovám. Keby im mali ustúpiť domy zo 16. storočia, bolo by to považované za barbarstvo, takto bolo dosť miesta,“ hovorí na úvod stretnutia Jeremy Browne, ktorý má na radnici City na starosti kontakty s Bruselom.

Má za sebou náročné mesiace a pred sebou ešte náročnejšie. Po prvej fáze rokovaní sa začína hovoriť o budúcich obchodných vzťahoch medzi Britániou a Európskou úniou po 29. marci 2019, keď Briti oficiálne vystúpia z Únie.

Na otázku, aká dohoda by bola najlepšia pre samotné City, ako prvé Browne zdôrazňuje, že miestni ľudia by boli najradšej, keby sa žiadny brexit neodohral. To však nie je reálne, zvyšok krajiny prehlasoval proeurópsky Londýn.

Jeremy Browne (zdroj: SME - MATÚŠ KRČMÁRIK)

„Ak zabudneme na túto možnosť, najlepším riešením by bolo vzájomné porozumenie s celoeurópskymi pravidlami pre finančný sektor,“ hovorí Browne.

Podľa jeho predstáv by sa zachovalo pravidlo, že ak má napríklad americká firma pobočku v Londýne, môže voľne pôsobiť na celom trhu Európskej únie.

Británia však z jednotného trhu odchádza, čo naplnenie tejto myšlienky komplikuje. „Nebude to ľahké, ale určite to bude lepšie, ako zahodiť všetky doterajšie styky, z ktorých profitujú obe strany,“ myslí si Browne.

Zo sto na nulu?

Deň po odchode z Únie bude mať Británia so zvyškom spolku úplne rovnaké regulácie, keďže tie sa medzitým dostanú do britských zákonov. Postupne sa môžu meniť, no podľa Browna by bola škoda, ak by sa z týchto blízkych vzťahov ustupovalo.